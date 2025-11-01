Kaza dün saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

İnegöl'den Bursa istikametine hızla seyreden sürücü Emirhan E.(19) yönetimindeki 16 BNR 239 plakalı motosiklet, önünde seyreden Sürücü Berat G. (17) yönetimindeki 16 BSS 476 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet aynı yöne giden Muhammet Habip T.(19) yönetimindeki 16 BRR 463 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletler devrilerek sürüklendi.

Kaza sonucu 3 motosikletin sürücüleri ile 16 BSS 476 plakalı motosikletteki yolcu Fatih K.(15) ile 16 BRR 463 plakalı motosikletteki yolcu Refik Fırat Bozkurt(19) ve 16 BNR 239 plakalı motosikletteki yolcu Yusuf K.(15) yaralandılar. 6 yaralı da kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Refik Fırat Bozkurt, sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesinde kazadan 6 saat sonra hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.