MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, vatandaşlardan vergi ve sigorta prim borçlarının yeniden düzenlenmesi yönünde talepler aldıklarını belirtti.

Kalaycı, "Bu sıkılaşma politikalarının etkisiyle gerçekten mükellefler, işverenler, esnafımız, çiftçimiz yani finansman ve faiz yükü olması hasebiyle vergi ve prim borçlarını ödemekte zorlanıyorlar. Sadece borç yapılandırması yani matrah artırımı, stok affı falan filan değil, sadece borç yapılandırılması konusunda yoğun bir talep var" dedi.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, MHP’li Kalaycı, vatandaşların vergi borçlarının tamamen kaldırılması yönünde taleplerde bulunduğunu ifade etti.

Kalaycı’nın açıklaması şöyle:

"MHP olarak vergiyle ilgili, sigorta primiyle ilgili uygulamalarda toplumdan bize gelen taleplerde öncelikle vergi ve sigorta primi borçlarının yapılandırılmasını istiyorlar. Şöyle bir durum söz konusu, bu sıkılaşma politikalarının etkisiyle gerçekten mükellefler, işverenler, esnafımız, çiftçimiz yani finansman ve faiz yükü olması hasebiyle vergi ve prim borçlarını ödemekte zorlanıyorlar. Sadece borç yapılandırması yani matrah artırımı, stok affı falan filan değil, sadece borç yapılandırılması konusunda yoğun bir talep var. Bize gelen talepler bu şekilde hem sahada karşılaştığımızda hem Meclis’te olsun, partimizde olsun bize anlatılan konularda en başta gelen talep bu."