Hükümet, yaşlı nüfusun artışıyla birlikte sosyal güvenlik sistemi üzerindeki yükü hafifletmek amacıyla uzun süredir gündemde olan “uzun süreli bakım sigortası” için uygulama aşamasına geçmeye hazırlanıyor. Yeni modelle, yaşlılık ya da bakıma ihtiyaç duyulan durumlarda devreye girecek özel bir sigorta yapısının kurulması amaçlanıyor.

Türkiye’nin haberine göre, sistem kapsamında vatandaşlardan sınırlı bir katkı payı alınması planlanırken, prim yükünün büyük kısmının devlet tarafından üstlenilmesi öngörülüyor. Böylece bakım hizmetlerinin finansmanında bireylerin üzerindeki mali yükün azaltılması hedefleniyor.

Söz konusu düzenleme, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2026 Yıllık Program’da da yer aldı. Programda, yaşlı bakım hizmetlerinin sürdürülebilir şekilde finanse edilebilmesi için uzun dönemli bakım sigortasına yönelik altyapı çalışmalarının hayata geçirileceği belirtildi.

Yeni sigorta modelinin, genel sağlık sigortasına benzer bir çerçevede işlemesi ve yaşlı bireyleri sosyal güvenlik sistemi içinde koruma altına alması planlanıyor. Bu kapsamda, bakım hizmetlerine ilişkin maliyetlerin önemli bir bölümünün kamu kaynaklarıyla karşılanması hedefleniyor.

Türkiye’de hayata geçirilmesi planlanan modelle, özel bakım hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Sistem kapsamında;

* Evde hemşire ve hasta bakıcı hizmetleri,

* Fizik tedavi desteği,

* Medikal ekipman temini gibi hizmetlerin bakım sigortası kapsamına alınması planlanıyor.

Yeni düzenleme kapsamında demans, Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıkların izlenmesi ile bu hastalıklara ihtiyaç duyan bireylere sunulacak bakım hizmetlerinin de uzun süreli bakım sigortası kapsamına alınması planlanıyor. Modelin, yaşlı bireylerin ev ortamında ya da bakımevlerinde karşılaşabilecekleri bakım masraflarını karşılayacak şekilde yapılandırılması öngörülüyor.

Türkiye’de yaşlı nüfus artıyor

Türkiye’de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 10,6’ya yükselerek bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Bazı illerde yaşlı oranının yüzde 20’yi aşması dikkat çekerken, demografik göstergeler nüfusun hızla yaşlandığını ortaya koyuyor. Toplam doğurganlık hızının üç ve üzeri olduğu il sayısı 2017 yılında 10 olarak kayıtlara geçerken, 2024 yılı itibarıyla bu eşiği yakalayabilen tek ilin Şanlıurfa olduğu görülüyor.

İlgili kurumların projeksiyonlarına göre mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde, yakın gelecekte nüfusun önemli bir bölümünün 65 yaş ve üzeri kişilerden oluşması bekleniyor. Bu tablo, bakıma muhtaç nüfusun artışını da beraberinde getiriyor.