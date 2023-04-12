Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri öncesi saha çalışmalarına ağırlık veren MHP İnegöl İlçe Teşkilatı, bu kapsamda dernek ziyaretlerini devam ediyor.

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Uğur Bayram, İnegöl Ülkü Ocakları Başkanı Burak Bingül ve yönetimi, Meclis üyeleri ile birlikte Manav Yörük Muhacır Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu’nu ziyarette bulundular. Kalabalık ve coşkulu bir ortamda bir araya gelen MHP teşkilatı, ilgi ve alakalarından dolayı Dernek Başkanı İsmail Kösen’e Yönetim kurulu ve Dernek üyelerine teşekkür ettiler.



Uğur Bayram yaptığı açıklamada,

“İlçe yöneticilerimiz ile birlikte bu akşam MYM Türkmen Boyları Federasyonu’nun misafiri olduk. Biz bugün buraya siyaset yapmaya değil iade-i ziyaret için geldik. Federasyonumuzun kurulduğundan beri gerek başkanımla, gerek federasyonumuzun yöneticileri ve üyeleri ile sık sık görüşüyoruz. Allah nasip ederse bu görüşmeleri önümüzdeki dönemde daha da arttıracağız. Önümüzde önemli bir seçim var. Cumhuriyet tarihinin bir eşiği olacak seviyede, önemli gördüğümüz bir seçim. Allah nasip ederse bu seçimin Cumhur İttifakı’nın başarısıyla atlatıp, bir sonraki yerel seçimlerin, bir sonraki seçimlerin, bir sonraki nesillerin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bir sonraki yüzyıllarında başarılı bir şekilde yürümesi için biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu anlamda gece gündüz çalışıyoruz; çalışmaya da devam edeceğiz. Sizlerin de hem desteğini hem dualarınızı bekliyoruz. Allah nasip ederse bundan sonra da sık sık görüşmeye devam edeceğiz.Bizleri ağırladığınız için teşekkür ediyorum.” dedi



Ziyaretin samimi bir ortamda gerçekleştiğini söyleyen Doğan,“Değerli Dernek Başkanımıza, değerli MYM üyeleri ve gönüllülerini saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Cumhurbaşkanı’mızın da dediği gibi, önümüzde önemli bir seçim var. Bu seçimlerde Cumhur İttifakı'na ve Milliyetçi Hareket Partisi’ne sizlerden desteklerinizi bekliyorum. Bu seçimlerin ülkemize, vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Federasyonununuz da başarılarınızın devamını diliyorum. Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum.’’ dedi.