MHP Bursa İl Başkanlığı Reşat Oyal Kültür Parkı’nda gerçekleşen bayramlaşma programı ile bir araya geldi. MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman programda yaptığı konuşmada, “DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı, silahlı terör örgütü yönetmek suçundan 19 yıl 6 ay hüküm almış, Türk Devleti ve bağımsız yargı gereğini yapmış, Hakkari Belediyesi terörün pençesinden kurtarılmıştır” ifadelerine yer verdi.

Kurban Bayramı dolayısıyla bayramın ikinci günü Bursa MHP Teşkilatı bir araya geldi. Teşkilat mensuplarının birbirleriyle bayramlaşmasının ardından yapılan konuşmalarda Türkiye gündemine dair açıklamalarda bulunuldu.

“Gazzeli masum bebeklerin çığlıkları uykularınızı kaçıracaktır”

Konuşmasında İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına değinen MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Netanyahu’nun savaş suçu işlediğini vurgulayarak, “Bugüne kadar hiçbir güç zulümle abat olmamış, olamamıştır. İşgalci İsrail tüm dünyanın gözü önünde soykırım suçuna devam etmektedir. Savaş suçlusu Netanyahu, sivillere yönelik kanlı saldırılarını sürdürmektedir. Uluslararası barışı ve güvenliği sağlamakla görevli kurumlar ne yazık ki İsrail’in vahşi saldırılarını, insanlık dışı cinayetlerini sadece izlemekle yetinmektedir. Bu zulüm karşısında tavır alamayan bazı İslam ülkelerinin sessizlikleri de tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Tüm dünya şunu bilmelidir ki, Gazzeli masum bebeklerin arşı delen çığlıkları uykularınızı eninde sonunda kaçıracaktır. Türkiye Cumhuriyeti mazlumların sonuna kadar yanındadır, bölgede ateşkesin ve kalıcı barışın sağlanması için devletimiz elinden gelen tüm imkanları kullanmaya devam edecektir” dedi.

“Hakkari Belediyesi terörün pençesinden kurtarılmıştır”

31 Mart Mahalli İdare Seçimleri’nde Hakkari Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Sıddık Akış’ın 19 yıl 6 ay hapis cezası hakkında konuşan Büyükataman, “Türkiye’nin aleyhinde çalışan iç ve dış odaklar ülkemizi ve milletimizi her alanda tehdit etmeye devam etmektedir. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nden sonra terör örgütünün şehir ofisi olan DEM Parti’nin kazandığı belediyelerin terörle bağlantıları çarşaf çarşaf ortaya dökülmüş, sözde belediye başkanlarının terör örgütü PKK ile ilişkileri belgelenmiştir. DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı, silahlı terör örgütü yönetmek suçundan 19 yıl 6 ay hüküm almış, Türk Devleti ve bağımsız yargı gereğini yapmış, Hakkari Belediyesi terörün pençesinden kurtarılmıştır. DEM’li belediyelerin nereden talimat aldığı, belediye imkanlarını ve hazineden aktarılan paraları terör örgütüne peşkeş çektiği gün gibi ortadadır. Kandan ve ihanetten beslenen PKK terör örgütünün siyasi ofisi tarafından kaynakları çalınan ve teröristlere aktarılan diğer belediyelerin de bir an evvel araştırılması ve kurtarılması şart olmuştur. Diğer taraftan, DEM Partili sözde bir milletvekili TBMM kürsüsüne çıkıp ’Kürdistan’da işgalcisiniz’ diyerek adeta Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne olan nefretini saçmıştır. Bu sözde milletvekilinin TBMM çatısı altında olması, terör partisinin hala varlığını sürdürmesi milletimizin vicdanını kanatan bir demokrasi ayıbıdır. Şunu herkes aklına iyi soksun, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Kürdistan diye bir yer yoktur asla olmayacaktır” şeklinde konuştu.

“Dünyanın neresinde bir Türk varsa ülkücü hareket yanındadır”

Teşkilatların daha da güçlenmesi için partililerden destek isteyen MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ise, “Dünyanın neresinde bir Türk yaşıyorsa, Türkçe konuşuyorsa, Türk’ün derdi ile dertleniyorsa, milliyetçi ülkücü hareket onun yanında ve onun derdiyle beraber. O itibarla Türk milliyetçiliği fikri çerçevesinde liderimizin yol göstericiliğinde ve Bursa’da kıymetli büyüğümüz İsmet Büyükataman’ın tecrübeleriyle ama tabanımızı dinleyerek, teşkilatlarımızı daha da güçlendirerek Bursa ve Türkiye’yi yeniden bir gönül seferberliği çerçevesinde en yükseğe taşımak adına sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sizlerin de buna güç ve can suyu vermenizi temenni ediyorum. En iyi duygularımla sizlerin bayramını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma programına MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, ilçe başkanları ve yöneticileri, meclis üyeleri, mahalle başkanları ve çok sayıda parti mensubu katılım gösterdi.