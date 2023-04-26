Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Uğur Bayram ve Bursa Milletvekili Adayı Bilal Doğan, MHP yönetimi ile birlikte İnegöl Ağaç İşleri Sanayisi esnaf ziyaretlerinde bulundu. Mobilyacılarla bir araya gelen MHP Teşkilatı, vatandaşların taleplerini dinleyerek sorunların çözümü noktasında girişimlerde bulunacaklarını ve sorunların takipçisi olacaklarını ifade ettiler.

Ardından Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve Bursa Milletvekili Adayı Bilal Doğan, “Adım Adım 2023, Köyüm Benim Programı” kapsamında Hilmiye ve Saadet Köylerine ziyaret gerçekleştirerek köy halkıyla çay içip sohbet etti. Köy halkının sorun ve taleplerini dinlediler.

Beraberinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkan’ı Uğur Bayram ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Hamamlı, Hacıkara, Mesruriye, Bahçekaya, Aşağıballık ve Yukarıballık köylerini ziyaret ettiler. Ziyaret esnasında muhtarların ve köy halkının sorunlarını dinlediklerini belirten Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram;" muhtarlarımızın ve köylerimizin sorunlarını dinledik istişarede bulunduk. Misafirperverliklerinden dolayı vatandaşlarımıza ve toplantıya iştirak eden köy muhtarlarımıza MHP İnegöl ilçe teşkilatı olarak cani gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Adayı Bilal Doğan, şu ifadeleri kullandı:

“Hepinizin malumu olduğu üzere 14 Mayıs'ta ülkemiz için çok önemli bir seçim var, bu seçim ülkemiz açısından kader niteliği taşımakta ve beraberinde 1 buçuk milyarlık İslam alemi için de ziyadesi ile önemlidir. Yine bu seçim Cumhur ile dış güdümlü zilletin, seçimidir, hiç şüphemiz yoktur ki Cumhur ittifakı ilk turda alnının akıyla, açık ara farkla zaferini ilan edecektir. Önümüzdeki yeni yüzyılın Türk yüzyılı olması için kararını Cumhur ittifakının Cumhur başkanı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanacak, Milliyetçi Hareket Partisinin meclisteki sandalye sayısını arttırmak, ve Türk milletinin güvencesi olan Milliyetçi Hareket Partisini mecliste en güçlü şekilde çıkmasına vesile olacaktır. Açık hedefimiz Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açık ara farkla seçilmesine çalışmak, Milliyetçi Hareket Partisi’yle Cumhur İttifak’ının milletvekili sayısının nitelikli çoğunluğa ulaştırmaktır. Sizlerden isteğimiz 14 Mayıs sabahı sandığa gidip, Cumhur başkanımız sayın Erdoğan'ı ve Milliyetçi hareket partisine oy vermeniz olacaktır. Cumhuriyet’imizin 100. Yılında Milliyetçi Hareket Partisi’nin ‘100 Sözü’nden birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yüz il, bin ilçeden oluşan bir idari sistem oluşturulacak. Sosyal medyanın temiz kullanımını süreklilik içinde sağlayacak düzenlemeler yapılacak. Kamuoyunu aydınlatma fonksiyonuna etkinlik kazandırılacak, kamuoyu araştırmaları ve sonuçlarının kamuoyunu yanıltıcı şekilde yapılmasının önüne geçecek düzenleme yapılacak. Hukuki yardım kapsamında her aileye avukat tahsis edilerek "aile avukatlığı" sistemine geçilecek. Anayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılacak. "Ruh Sağlığı Kanunu" çıkarılacak. Yolsuzluklarla etkin mücadele edilecek, yolsuzlukları önleyici tedbirlerin yanı sıra yolsuzlukların yargıya ivedilikle taşınması ve hesap sorulması sağlanacak. Milletvekili dokunulmazlığı, kamuoyu vicdanının kabul edeceği şekilde düzenlenecek. Siyasi Etik Kanunu çıkarılacak. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, genel idari hizmetler ve ilgili sınıflara geçirilecek.” dedi