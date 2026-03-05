Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ramazan ayının bereketini hemşehrileriyle paylaşmaya devam ediyor. Balyalılar ile birlikte orucunu açan Akın, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ramazan ayının bereketini ve coşkusunu her gün farklı bir ilçede kurulan iftar sofrasında hemşehrileriyle paylaşmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinin Balya Pazar Yeri'nde düzenlediği iftar programına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra Balya Kaymakamı Murathan Cebeci, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, Susurluk Belediye Başkanı Hakan Yıldırım Semizel, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Akın, iftar öncesi Balya Kaymakamı Murathan Cebeci'yi makamında ziyaret etti. Akın daha sonra esnafları ziyaret etti. Tezgah başındaki esnafa hayırlı işler dileyen Akın, sokakta karşılaştığı vatandaşlarla da tek tek selamlaştı. İftara katılan herkesle tek tek tokalaşan Akın, çocuklara da oyuncak ve top hediye etti. Balyalı hemşehrileriyle aynı sofrada buluşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Akın, Balıkesir'in 20 ilçesinde Ramazan'ı birlik ve beraberlik içerisinde geçirdiklerini söyledi. Akın, iftar sonrası Balya İtfaiye Amirliğini ziyaret etti. İtfaiye erlerinin Ramazan ayını kutlayan Akın, ardından Balya OnOn Şubesini ziyaret ederek vatandaşlarla selamlaştı.

'İftar sofraları kardeşliğimizi pekiştiriyor'

Ramazan ayının aynı zamanda kardeşliğin, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin ayı olduğunu belirten Başkan Akın, 'Bizler hepimiz büyük bir aileyiz. Ben de bu ailenin hayırlı bir evladı olmak için 20 ilçemizde 20 belediye başkanımızla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalar yürütüyoruz. Her zaman hemşehrilerimin yanında olduk. Ramazan ayında da olmaya devam ediyoruz. Bugünde yarında hep beraberiz. İftar sofraları kardeşliğimizi de pekiştiriyor. Etrafımız yangın yeri. Bu süreçte Cenabı Allah devletimizi, milletimizi korusun. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var' dedi.

Ramazan ayı, sabır ve merhamet ayıdır

Ramazan ayının birlik ve beraberlik içerisinde geçmesini dileyen Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, 'Ramazan toplumsal dayanışma, paylaşma, kardeşlik ve sevgi bağlarının daha da güçlendiği kutsal bir aydır. Ramazan sadece açlık, susuzluk değil; aynı zamanda sabır ve merhamet demektir. Sağ elin verdiğini sol el bilmez sözünü unutmadan yardımlaşma geleneğini hatırlamak demektir. Ramazan iftar sofralarında buluşup arkadaşlık, komşuluk ilişkilerimizi artırıp sevgi ve dostluk bağlarımızı büyütmek demektir' dedi.