Bursa’da U-14 Midi Kızlar Gelişim Ligi’nde 54 takım arasından birinciliği alan Hürriyetspor şampiyonluk kupasını evine götürdü.

Bursa’da düzenlenen U-14 Voleybol Midi Kızlar Gelişim Ligi’nde 54 ekip yarıştı. Final maçında Hürriyetspor ve Emin İmen Vakıfbank Voleybol Kulübü Çekirge Kapalı Spor Salonu’nda şampiyonluk maçı için karşı karşıya geldi. Maça damgasını vuran Hürriyetspor’un oyuncuları rakibini 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Kupayı evine götüren genç sporcular, madalya töreninden sonra hatıra fotoğrafı çektirirken, maçın konuşulan oyuncuları Nehir, Melis, Sude ve Damla oldu.