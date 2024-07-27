MARDİN 8 - 9 Haziran’da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının 17 Temmuz’da erişime açılmasıyla birlikte gençlerde üniversite tercihi heyecanı başladı.MARDİN (İGFA) - Midyat Belediyesi, üniversiteye başvuru yapacak olan adaylar için de harekete geçti.

Midyat Belediyesi ile Midyat Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) bünyesindeki uzmanlar eşliğinde, tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı. Tercih dönemi boyunca Millet Bahçesi uzman rehberlik ve psikolojik danışman eşliğinde gençlerin, üniversite tercihlerini bilinçli ve doğru bir şekilde yapmalarına katkı sağlanacak.

Midyat Rehberlik Araştırma görevlisi Psikolojik Danışman Servet Topçu, “Bu sene YKS’ ye geçen öğrencilere yardımcı olabilmek için Midyat Belediyesinin öncülüğünde Rehberlik Araştırma Merkezimiz ile birlikte burada YKS’ ye giren öğrencilerimize tercih konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. İlgi çok fazla. Birde ücretsiz olduğu için ulaşılabilirlik açısından da çok yakın bir yer. 25 Temmuz ile 02 Ağustos tarihleri arasında saat 09:00-17:00 saatleri arasında burada öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışacağız.” Dedi.

Tercih danışmanlığı hizmeti almaya gelen Zeynep Alpar ise, “Kardeşim için geldim ve kardeşim tercih konusunda zorlanıyordu. Yardımcılı olmaları için buraya geldik. Sıralamaya göre bize gelecek olan bölümleri bizlere sıralıyorlar. Bizde ona göre tercih yapacağız. Tercih konusunda zorluk çeken her kesi buraya bekliyorum.” Diye konuştu.

Tercih sıralaması için gelen Yusuf Aslan’da, “Evde tek başıma yanlış tercih yapmaktan çok kokuyordum. O yüzden daha iyi bir üniversiteye gitmek için Midyat Belediyesinin açmış olduğu tercih danışmanlık için arkadaşımın tavsiyesi ile geldim. Burada bize doğru tercih yapmamız için hocalarımız bize çok yardımcı oluyor. Çok ilgi ve alakalıdırlar. Böyle bir çalışma için Midyat Belediyesine çok çok teşekkür ederiz.” Şeklinde konuştu.

Geleceklerini inşa edecekleri mesleklere yönelmelerini sağlayacak olan üniversiteleri ve bölümleri bilinçli ve doğru tercih etmeleri noktasında üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti verecek.