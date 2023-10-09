AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi’nde açılan ANAMOB Fuarını ziyaret ederek katılan firmalarının standlarını gezdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türkiye’nin en önemli mobilya kentlerinin başında yer alan Kayseri’de Anadolu’nun en büyük mobilya fuarı Nobel Anadolu Mobilya Fuarı’nın (ANAMOB) açılışına meclis çalışmaları nedeniyle katılamayan ve açılışına telgraf gönderen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu AK Parti Olagan Genel Kurul sonrasında Kayseri dönüşü ayağının tozuyla ANAMOB fuarını ziyaret etti.

Fuara katılan Kayseri Firmaları başta olmak üzere standları gezen Çopuroğlu, firmalara başarılar diledi. Kayseri'nin mobilya üretimin önde gelen iller arasında olduğunu belirten Şaban Çopuroğlu, "Türkiye mobilya üretimin yüzde 30'u , ihracatının ise yüzde 20'si Kayseri'den yapılıyor. Türkiye'de üretilen yatakların ve oturma gruplarının yarısının üretildiği kentimizde mobilya fuarının düzenlenmesi çok doğru bir karardır. 45 ülkeden alıcıları ağırlayan, katılımcı firmalar ile yabancı alıcıların ikili iş görüşmeleri gerçekleştireceği fuarın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.