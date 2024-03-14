Bursa’da milletvekilinin köy ziyareti esnasında bir evde yangın çıktı. Korku dolu anlar yaşatan yangın vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, Bursa AK Parti Milletvekili Refik Özen de geçmiş olsun dileklerini iletti.



Osmangazi ilçesi Güneybudaklar Mahallesi’ne giden Bursa AK Parti Milletvekili Refik Özen’in ziyareti esnasında müstakil bir evde yangın meydana geldi. Kısa sürede evi saran alevlere vatandaşlar hızla müdahale ederken, durum 112 ekiplerine bildirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürmeyi başarırken, Milletvekili Refik Özen ise, vatandaşlardan bilgi alıp, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Refik Özen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Bu akşam Osmangazi ilçemize bağlı Güneybudaklar Mahallesi ziyaretimiz sırasında çıkan yangın, mahalle sakinlerimizin ilk müdahalesi ve Büyükşehir itfaiye ekiplerimizin gayretleriyle başka binalara sıçramadan söndürüldü Can kaybı olmaması tesellimiz. Güneybudaklar mahalle sakinlerimize geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.