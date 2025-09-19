SMA Tip-1 hastalığı ile mücadele eden 4 aylık Çağan Ata Taran’ın sağlığına kavuşması için devam eden destek çağrılarına sessiz kalmayan Milli Basketbolcu Alperen Şengün, imzalı formasını hediye etti.

A W541330 02Milli takım oyuncularının tamamının imzasının bulunduğu forma, Bursaspor Basketbol aracılığıyla 1 milyon liradan açık artırmaya çıkarıldı.

A W541330 01

Bursaspor Basketbol’dan yapılan açıklamada, Alperen Şengün’ün forması için açık artırmanın 1 milyon lira alt limit ile başladığı ve en yüksek teklifi veren kişiye teslim edileceği belirtildi. "Her şey Çağan Ata’nın iyileşmesi için" mesajıyla duyurulan kampanya, ilgi gördü.

A W541330 03

Kaynak: İHA