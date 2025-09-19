SMA Tip-1 hastalığı ile mücadele eden 4 aylık Çağan Ata Taran’ın sağlığına kavuşması için devam eden destek çağrılarına sessiz kalmayan Milli Basketbolcu Alperen Şengün, imzalı formasını hediye etti.

Milli takım oyuncularının tamamının imzasının bulunduğu forma, Bursaspor Basketbol aracılığıyla 1 milyon liradan açık artırmaya çıkarıldı.

Bursaspor Basketbol’dan yapılan açıklamada, Alperen Şengün’ün forması için açık artırmanın 1 milyon lira alt limit ile başladığı ve en yüksek teklifi veren kişiye teslim edileceği belirtildi. "Her şey Çağan Ata’nın iyileşmesi için" mesajıyla duyurulan kampanya, ilgi gördü.