Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, İstanbul, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kayseri, Mersin, Rize, Sivas, Tokat, Aksaray'daki eğitim ve uygulama merkezlerinde istihdam edilmek üzere 903 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Diyetisyen, elektrik, bilgisayar ve sıhhi tesisat teknisyenleri, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, şoför, kaloriferci, aşçı, kat görevlisi ve yardımcı hizmetlerde çalışabilecek kişiler, 2 Mart ila 6 Mart tarihlerinde başvuru yapabilecek.

Yapılacak personel alıma dair kılavuz meb.gov.tr ve personelmeb.gov.tr adreslerinde yayımlanacak. Başvuru sonuçları ise 13 Mart'ta duyurulacak.