Türkiye günlerdir Yalova'daki komşu dehşetini konuşuyor. Çınarcık'a bağlı Esenköy beldesinde bir sene önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesi ile aynı binada oturan Şener E. ailesi arasında çocuk gürültüsü, park, kaçak bina yapıları nedeniyle çok sayıda tartışma yaşandı. Son olarak 20 Şubat tarihinde yaşanan olayda Muhammed Baca (34), kucağında 14 aylık kızı İkra varken Şener E.'nin çocuk scooterı ile saldırısına uğradı.

SALDIRIDA İKRA DA YARALANDI

Saldırıda babanın burnu kırılırken, kucağındaki 14 aylık çocuğu İkra'nın ise kafatası çatladı. Olay sonrası gözaltına alınan Şener E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce uzaklaştırma kararı verilen diğer şüpheli Servet E. ise serbest kaldı.

ŞÜPHELİYLE FOTOĞRAFI BAŞINA DERT AÇTI

2017 yılında Şener E. ile birlikte çekilen bir fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması sonrası saldırının faili gibi gösterildiğini belirten 37 yaşındaki Sabahattin Nazlıcan, yoğun tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını açıkladı.

Şener E.’nin çocukluk arkadaşı olduğunu ifade eden Nazlıcan, söz konusu fotoğrafın 2017’de aynı iş yerinde çalıştıkları dönemde çekildiğini, o tarihten sonra ise Yalova’ya hiç gitmediğini söyledi.

"ÇOCUKLARIM OKULDA ZORBALANDI"

Konuya ilişkin açıklama yapan Sabahattin Nazlıcan, "Yalova'da yaşanan olayla hiçbir ilgim olmadığı halde fotoğrafım servis edildi. Bahsettiğim fotoğraf, 2017 yılında Yalova'ya kısa süreliğine geldiğim dönemde, birlikte çalıştığım Şener ile çekildi. O dönemde yaklaşık 15 gün birlikte çalışmıştık bir fotoğraf çekilmiştik. Bu fotoğraf daha sonra olayla ilişkilendirilerek sosyal medyada paylaşıldı.Bu durum ciddi tepkilere neden oldu. Hatta çocukların okulda 'Senin baban bebek mi dövdü?' şeklinde sözlerle zorbalığa maruz kaldığını öğrendim. Fotoğrafım kullanılarak sosyal medyada etiketler yapıldı, tehdit ve hakaret içerikli yorumlar yapıldı. 2017 yılından bu yana Yalova'ya gitmişliğim yoktur. Herhangi bir bağım da bulunmamaktadır" diye konuştu.

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Tehdit aldığını ve hakarete uğradığını söyleyen Nazlıcan, "Olay ideolojik ve ırksal tartışmalara dönüştü. Şiddet olayının içinde yer alacak biri değilim. Şiddete karşıyım. Şu anda amacım kendimi temize çıkarmaktır. Sosyal medyada hakkımda yapılan paylaşımlar nedeniyle mağduriyet yaşadım. Ayrıca fotoğrafımın benden habersiz şekilde sosyal medyada paylaşan, tehdit ve hakaret edenlerden şikayetçi olacağım" şeklinde konuştu.