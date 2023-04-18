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MUDANYA KAYMAKAMLIĞI

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLLESİ MEVKİİ CİNSİ ADA

NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE HİSSESİ (M2) İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ

(TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Bursa Mudanya Talatbey Şekerya Çalılık 140 89 5.025,49 Tam Özel Mahsul Alanı 603.058,80 180.917,64 26.04.2023 10:00

Yukarıda tapu ve ihale bilgileri belirtilen Hazineye ait taşınmaz malın 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi hizasında belirtilen tarih ve saatte Güzelyalı Siteler Mahallesi Aşiyan Sokak No:3 adresi, Mudanya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü Hizmet Binası içinde bulunan Milli Emlak Müdürlüğü Servisinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin, ihale başlangıç saatine kadar Mal Sandıklarına yatıracakları geçici teminat makbuzu (Malmüdürlüğü Veznesine yatırılamaması halinde, Mudanya Malmüdürlüğü’nün T.C. Ziraat Bankası Mudanya Şubesi nezdindeki TR44 0001 0000 6500 0010 0052 72 İBAN numaralı hesaba yatırıldığına dair Banka dekontu ile Mudanya Malmüdürlüğü’nden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin ibraz edilmesi gerekmektedir.), Banka veya Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu (teyid yazısı ile birlikte) veya Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’nce İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine geçen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilmiş ise faiz hariç ana para dikkate alınır), Yerleşim Yeri Belgesi ve Nüfus Cüzdanı Örneği, Özel kişiler adına vekaleten ihaleye girecek kişilerden noterden onaylı vekaletname, tüzel kişilerin ise, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarası ile idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri ve tüzel kişiliğinin tebligata ilişkin adres beyanı, Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin İhale saatine kadar Komisyona ulaşması kaydıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlanacak teklif mektuplarını İadeli Taahhütlü olmak kaydıyla Posta yolu ile gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline % 20 (yüzde yirmi) indirim uygulanacaktır.

Satış bedeli üzerinden 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye işlem bedeli alınacaktır.

4706 Sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’sine tabi olmadığı gibi satış ve ferağa ilişkin iş ve işlemlerde düzenlenecek her türlü belge, vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi olmayacaktır.

Ortak girişim olarak ihalelere teklif verilemez.

Şartname ve ihale dosyası mesai saatleri içerisinde Mudanya Milli Emlak Müdürlüğü’nde görülebilir.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhale bilgileri "www.milliemlak.gov.tr", "www.bursa.csb.gov.tr", "www.mudanya.gov.tr" internet adreslerinden öğrenilebilir. İlan olunur.