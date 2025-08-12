Rusya ise Türkiye sınırına yakın Kamışlı kentinde devriye faaliyetlerine başladı. Kaynaklara göre bu hamle, Aralık 2024’ten bu yana Suriye’nin güney bölgelerinin bir kısmını işgal eden ve burada operasyonlarını sürdüren İsrail’in askeri faaliyetlerini kısıtlayabilir.

Kommersant’ın haberine göre Şam yönetimi, 8 Aralık 2024’te Esed rejiminin düşmesinden önce olduğu gibi Rus askeri polisinin güney vilayetlerinde devriye görevine dönmesini talep etti. Bu adımın, İsrail’in oluşturduğu tehditlere karşı bir önlem olarak görüldüğü belirtiliyor.

Güneyde henüz devriyeler başlamasa da, iktidar değişiminden bu yana Rusya ilk kez ülkenin başka bir bölgesinde, kuzeydoğudaki Kamışlı kenti yakınlarında devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Arap medyasına göre söz konusu devriyeler, 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde Suriye Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani’nin Moskova ziyareti sonrasında yapıldı.

İsrail, Aralık ayında güneyde bazı bölgeleri işgal ettiğini açıklamış, bu adımı kuzey sınırını güvence altına almak ve Dürzi topluluğunu korumak amacıyla attığını duyurmuştu. Rus askeri varlığı ise bölgede azaltılmıştı. Şam yönetimi, Rus devriyelerinin yeniden başlamasının “İsrail’in Suriye işlerine müdahalesini önleyebileceğini” savunuyor.