Kaza saat 19.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana geldi.

Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Yılmaz Ç.(56) yönetimindeki 35 AGA 116 plakalı kamyon, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Bariyerlere çarpan kamyon, şarampole yuvarlandı.

Kaza sonucu sürücü ile araçtaki Necat Ç.(36) ve Talha Ramazan A.(19) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: Şerife öz