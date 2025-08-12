Mücadele Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetiminde gerçekleşti. İlk maçta 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, rövanşta üstün oyun sergiledi.

Müsabakada goller Talisca, Watanabe, En-Nesyri, Fred ve Duran’dan geldi. 90. dakikada Talisca’nın golüyle skor 5-2’ye ulaştı. Feyenoord’un sayıları Watanabe ve diğer golleri oldu. Oyunun ilerleyen dakikalarında oyuncu değişiklikleri yaşandı; Fenerbahçe’de Mert Müldür ve Fred yerini İsmail Yüksek ile Yiğit Efe Demir’e bıraktı.

Fenerbahçe, 83. dakikada En-Nesyri’nin golüyle 4-1 öne geçti. 55. dakikada Fred ceza sahası dışından attığı sert şutla skoru 3-1 yaptı. 45+ dakikada Jhon Duran attığı golle skoru 2-1’e getirdi. Feyenoord ise maçta birkaç tehlikeli atak gerçekleştirdi ancak kaleci İrfan Can Eğribayat başarılı kurtarışlar yaptı.

Maç boyunca taraflar birçok faul yaptı, hakem bazı pozisyonlarda sarı kart kullandı. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho da maç sırasında sarı kart gördü. İkinci yarı kontrollü başlayan temsilcimiz, maçın sonlarına doğru üstünlüğünü korudu.

Bu sonuçla Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele etmeye hak kazandı. Maç boyunca hızlı ataklar ve etkili paslarla rakip kalede baskı kuran sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle galibiyete uzandı.