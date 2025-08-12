1982 yapımı First Blood filminin öncesini konu alan yapım 2026 yılında Tayland’da çekilecek. Dünyaca tanınan Rambo karakterini bu kez Noah Centineo canlandıracak.

Deadline ve Variety’nin 11 Ağustos tarihli haberine göre, 29 yaşındaki Centineo, John Rambo adlı yapımda başrolü üstlenecek. Filmin yönetmenliğini Sisu ile bilinen Jalmari Helander yapacak, senaryoyu ise Rory Haines ve Sohrab Noshirvani kaleme alacak. Çekimlerin 2026 başında Tayland’da başlaması planlanıyor.

People dergisi, filmin Vietnam Savaşı dönemini değil, Stallone’un canlandırdığı Rambo karakterinin savaş öncesi yaşamını konu alan bir origin hikâyesi olacağını duyurdu.

1982 yapımı First Blood, küçük bir kasabada polislerle çatışmaya giren travmatik Vietnam gazisinin öyküsünü anlatarak dört devam filmiyle “Rambo” serisine dönüşmüştü. Stallone, 2008’de serinin dördüncü filmini yönetmiş ve 2019’daki Rambo: Last Blood ile karakteri son kez canlandırmıştı.

Stallone, 2019’daki bir röportajda, Rambo’nun gençliğini anlatan bir film fikrini uzun süredir düşündüğünü belirtmişti. Yeni projede yer almayacağı, ancak uygun bir rol teklif edilirse filmde kısa bir görünüm yapabileceği ifade edildi.

Noah Centineo, son olarak Irak Savaşı’nı konu alan Warfare filminde rol aldı ve bu yıl Tribeca Film Festivali’nde gösterilen Our Hero ile Balthazar adlı yapımlarda başrol oynadı.