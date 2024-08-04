Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından organize edilen European Men’s & Ladies Team Shield Championship 2024, Lihtenştayn’da oynandı. 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında Golf Club Gams-Werdenberg’de oynanan şampiyonada Kadın ve Erkek Milli Takımları şampiyon oldu.

European Men’s & Ladies Team Shield Championship 2024, Avrupa Golf Birliği tarafından Lihtenştayn’da düzenlendi. Erkeklerde 12 ülkeden 48, kadınlarda 11 ülkeden 44 oyuncunun mücadele ettiği şampiyonada Kadınlar Golf Milli Takımı’nda Almina Erdoğan, Sude Bay, Deniz Sapmaz ve Zeynep Süalp, Erkekler Golf Milli Takımı’nda İbrahim Tarık Aslan, Can Marko Özdemir, Emir Duhan Sazak ve Can Gürdenli yer aldı. Kafileye TGF Milli Takımlar Baş Antrenörü Keith Coveney ve TGF Milli Takımlar Baş Antrenör Yardımcısı Çağatay Ural liderlik yaptı.

Kadınlar Milli Golf Takımı, match play müsabakalarında önce Macaristan’ı 3-0, daha Sonra Lüksemburg 2-1 ve finalde de Bulgaristan’ı 2,5-0,5 yenerek şampiyon oldu.

Erkekler Milli Golf Takımı ise match play müsabakalarında önce Arnavutluk’u 3-0, daha sonra Bulgaristan’ı 2,5-0,5 ve finalde de Lüksemburg’u 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Ayrıca Milli sporcu İbrahim Tarık Aslan, şampiyonanın ilk gününde oynanan stroke play mücadelesinde -5’yla erkeklerde tüm rakiplerini geride bırakarak lider oldu.

European Men’s & Ladies Team Shield Championship 2024’ün ardından düzenlenen ödül töreninde şampiyon Kadın ve Erkek Milli takımları “Kalkan”’ın üzerine ülkemizin adını yazdırdı.

Erkekler Milli Golf Takımı Türkiye golf tarihinde ilk defa, katıldığımız European Men’s Team Shield Championship müsabakalarında şampiyon oldu.