Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:
Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!
Kaynak: Seher Yaşa