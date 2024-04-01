Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:

Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!