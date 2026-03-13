Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, KETUM sisteminin ekipler arasında güvenli, hızlı ve kesintisiz iletişim imkanı sağladığı belirtildi. Tamamen yerli ve milli teknoloji ile geliştirilen sistem sayesinde haberleşme güvenliğinin en üst seviyeye taşındığı ifade edildi.

Açıklamada, ileri düzey güvenlik altyapısı ve iletişim ağına sahip olan KETUM sisteminin operasyonel faaliyetlerde etkinliği artıracağı, ekipler arasındaki koordinasyonu güçlendireceği kaydedildi.

Öte yandan, sistemin, yerli teknoloji ile geliştirildiği ve güvenli haberleşme altyapısıyla emniyet teşkilatının çalışmalarına önemli katkı sağlayacağı bildirildi.