MSB'nin verdiği bilgilere göre PKK mensuplarına yönelik hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirilmiş durumda! MSB tarafından yapılan açıklamalarda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dileği iletilirken yaralı askerlere acil şifalar temenni ediliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer siyasi liderler şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet dileyerek ailelerine başsağlığı ve sabır dilemiş yaralı askerlere de acil şifalar temenni etmişlerdir.

Terörle Mücadelede Kararlılık Mesajları Verildi!

Irak'ın kuzeyindeki bu hain saldırıya ilişkin açıklamalarda terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapılmış ve operasyonların devam ettiği belirtilmiştir. Siyasi liderler, ‘milletin başı sağ olsun’ dileklerini ileterek terörle mücadelede kararlılık mesajlarını paylaşmışlardır. Irak'ın kuzeyinde yaşanan bu olay, Türk milletini derin bir üzüntüye boğmuş ve terörle mücadeledeki kararlılığı bir kez daha vurgulamıştır.