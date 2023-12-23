İnegöl'ün köklü kulübü Gençlergücüspor'un düzenlediği dayanışma gecesinde Gençlergücüspor ailesi, spor camiası biraraya geldi.

Süper Amatör kümede Bursa Gençlergücü ve 1.Amatör küme ve altyapılarda İnegöl Gençlergücüspor olarak liglerde mücadele eden İnegöl'ün köklü kulübü Oba Kır Bahçesinde gerçekleştirilen organizasyonda camiası ile hasret giderirken spor camiası ve siyasiler de katılım sağlayarak yalnız bırakmadı.

İnegöl Gençlergücüspor Başkanı Ayhan Güney, Bursa Gençlergücü Başkanı İbrahim Sevinç ve ilk başkanlardan Mehmet Bayrak'ın açılış konuşmalarının ardından İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger'in konuşmasının ardından eski başkanlar ve protokolun Pasta kesiminden sonra sanatçılar sahne aldığı gece sona erdi.