Bilecik Milliyetçi Hareket Partisi teşkilat üyeleri Vali Şefik Aygöl’ü ziyaret etti.

Bilecik Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Talha Özkan, İl Başkan Yardımcısı Bahadır Emirler, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut Vali Şefik Aygöl’ü makamında ziyaret etti. Bilecik hakkında istişarelerde bulunarak İl Başkanı Özkan, katkılarını eksik etmeyeceğini belirtti. Vali Aygöl ve Başkan Durgut, Söğüt’te Eylül ayında gerçekleşecek olan şenlik hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Vali Aygöl, ziyaretlerinden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatına teşekkür etti.