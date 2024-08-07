Kocaeli’de çeşitli sebeplerle bağlanan araçlar ve motosikletler yediemin otoparkını doldurdu. Araçların çürümeye başladığını söyleyen otopark işletmecisi, "Burada yatan sadece 600 araç 120 milyon lira ediyor ve hepsi çürüyor. Biz artık işin altından kalkamıyoruz" dedi.

Kocaeli’de trafikten men edilen, icra yoluyla yakalanan, sigortasız, kaçakçılık veya narkotiğin ele geçirdiği herhangi bir ceza sebebiyle yediemin otoparkına çekilen araçlar, yıllardır çürümeye yüz tutmuş halde bekliyor. Açık alanda kalan araçlar, yaz aylarında sıcağa, kış aylarında ise yağışlara maruz kalıyor.

"10-15 yıldır bekleyen araçlar var"

Otoparkın işletmecisi Tayfun Bostan, yediemin otoparklarında yıllardır bekleyen araçların bulunduğuna dikkat çekerek, "Herkesin derdi aynı; gelen araçların çıkış yapmaması, burada kalması. Burada 10-15 yıldır bekleyen araçlar var. Adalet Bakanlığı araçların fazla yatmaması için icralı arabalarla ilgili 2023 yılının dördüncü ayından sonrası için genelge gönderdi. Araçlara yakalama koyduran alacaklılar dosyaya avans yatırmak zorundalar. Yani satış aşamasına kadar olan harcamalar için avans yatırma zorunluluğu getirildi. Avans yatırıldığı zaman icra müdürlükleri gerekli çalışmaları yapıp 4-6 ay içinde araçları satıyor ama bu 2023’ün nisan ayından sonrakiler için geçerli. Bu tarihten öncekiler kaldı. Bunlardan önceki araçlarla ilgili de bir tasfiye yasası çıktı. Tasfiyeden satılsın diye icraya 300-400 araç listesi verdik ama sadece 50-60 araç satıldı. Kurumlar arasında veya başka bir yerlerde engeller çıkıyor. Prosedürler bir türlü bitmiyor" dedi.

"İnsanlar malından bıkmış gibi"

Otoparkta sadece icralı araçların olmadığını söyleyen Bostan, "Sigortadan bağlanan araçlar da var. Bazı araç sahipleri de işgüzarlıklarından sigortasını yatırıp aracını almıyor. Mesela burada 5 sene sadece sigortasızlıktan veya muayenesizlikten yatan araç var. Narkotiklerin mahkemeleri uzun sürdüğü için 4-5 sene araçlar yatıyor. Trafikten men edilen araçlar da geliyor. Kazalı gelen araç yapılmayacak gibi olunca sahibi umursamıyor, bırakıyor. İnsanlar malından bıkmış gibi" diye konuştu.

"Otoparkta motosikletlerle birlikte araç sayısı bini aşıyor"

Son yıllarda otopark kiralarının da arttığını ifade eden Tayfun Bostan, "10 bin lira verdiğimiz yerde kiralar şu an 100 bin liraları aştı. Kira parasını çıkaramıyoruz. Emniyetimize, ’Biz artık masrafları kaldıramıyoruz. Kira ve elemanın parası ödeyemiyoruz, bu araçları üzerimizden zimmetine alın. Bizi azat edin’ diye dilekçe verdik ama o da olmadı. Otoparka yaklaşık 200 bin liranın üzerinde kira veriyoruz. Otoparkta şu an motosikletler hariç 600 araç var. Motosikletlerle birlikte araç sayısı bini aşıyor. 3-4 aydır İzmit’te motosikletlilere yönelik uygulamalar yapılıyor. Bu sebeple de otoparka çok sayıda motosiklet geliyor. Bunların çoğunun şase numarası, motor numarası veya tescil belgeleri yok. Ömür boyu bize kalacak bunlar" şeklinde konuştu.

"Burada yatan sadece 600 araç 120 milyon ediyor ve hepsi çürüyor"

Araçların çürüdüğüne dikkat çeken Bostan, "5-6 milyon liralık araç 5 yıldır otoparkta yatıyor. Araç icralı geldi ve hiçbir işlem yapılmadı. Sadece kıymet takdiri yapıldı, öylece duruyor. Kim bilir ne engeller çıkıyor önlerine de araçlarını satamıyorlar. Örneğin otoparkta yatan en düşük fiyatlı bir aracı ele alırsak; sigorta cezası, ıvırı zıvırı en az 15-25 bin lira sigortası tutuyordur. Adamın o kadar parası var mı bakalım? Yaptıramayınca araç burada çürüyor. Burada 3 sene yatan araba alınınca da her yerden patlak veriyor. Borusu patlıyor veya motoru bozuluyor. Yatan arabalardan hayır gelmiyor. Burada yatan sadece 600 araç 120 milyon lira ediyor ve hepsi çürüyor. Biz artık işin altından kalkamıyoruz. Alacağımızı alamadığımız zaman kiramızı, elemanımızın maaşını ödemekte zorlanıyoruz. İşi bırakmak zorunda kalıyoruz. İşi bırakacağız ama bu malları kime teslim edeceğiz? Kimse teslim almıyor. Ne belediye, ne emniyet, ne valilik. Sağlık durumum bozuldu. Şu an otopark dolu, 3-4 tır gelse zor alırız. Otopark hep dolu, hiç boşaldığını görmüyoruz" ifadelerini kullandı.