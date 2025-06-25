İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sosyal medyadan failleri öven ve aileyi tehdit eden paylaşımları sonrası tutuklanan iki kişi hakkında savcılık tahliye talep etti.

SOSYAL MEDYADAN TEHDİT ETMİŞTİ

Minguzzi'nin ailesine sosyal medyadan tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan ve hakaret eden 2 sanık hakkında Savcılık tahliye talebinde bulundu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta bıçaklanmasının ardından hastanede tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi'nin 9 Şubat'ta öldüğü anımsatılarak, Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ve annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin müşteki olarak yer aldığı belirtilimişti.