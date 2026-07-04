2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Fas, Kanada'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu maçında Kanada ile Fas, Houston kentindeki NRG Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yönettiği maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. 50. dakikada Hakimi'nin pasında topla buluşan Azzedine Ounahi'nin ceza sahası dışından yerden sert vuruşunda top ağlara gitti ve Fas 1-0 öne geçti. 82. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Azzedine Ounahi farkı 2'ye çıkardı. 90+8. dakikada son sözü Soufiane Rahimi söyledi ve Fas, adını çeyrek finale yazdırdı.

Mohamed Ouahbi'nin öğrencileri çeyrek finalde Fransa - Paraguay maçının galibiyle kozlarını paylaşacak.