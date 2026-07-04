Olay, Niğde merkez Şahsüleyman Mahallesi’nde bulunan bir kıraathanede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri kıraathanede delil çalışması gerçekleştirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.