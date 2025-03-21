Çevre bilincini küçük yaşlardan itibaren aşılamayı hedefleyen eğitim programı, Nilüfer Belediyesi’ne bağlı Ferhat Bakgör Kreş ve Gündüz Bakımevi, Burak Berk Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Çamlıca Kreşi ve Gündüz Bakımevi’nde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 200 çocuğun katıldığı etkinlikte, Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nden uzmanlar tarafından suyun tasarruflu kullanımı konusunda interaktif sunumlar yapıldı. Biyolog Melahat Kaynak, “Küçük Yağmur Damlası” adlı kitaptan bölümler okuyarak suyun günlük hayattaki rolünü anlatırken, Çevre Mühendisi Ufuk Ekinci de su kaynaklarının korunmasına dair eğlenceli ve öğretici bilgiler paylaştı.

Miniklerin su tasarrufu konusunda bilinçlenmesini amaçlayan etkinlik, oyunlar ve uygulamalı aktivitelerle desteklendi.

Eğitim sonunda çocuklara su tasarrufu aparatları hediye edilerek, aileleriyle birlikte su kullanımına dikkat etmeleri teşvik edildi. Nilüfer Belediyesi yetkilileri, bu tür farkındalık projeleriyle çevre bilincini erken yaşlarda kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.