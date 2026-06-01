Bu anlamlı destek sürecinde dikkat çeken gelişmelerden biri, Bursa Milletvekili ve geçmiş dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Karacakaya Su ve İnegöl’deki Royal Otel’in sahibi, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Kahraman arasında yaşanan samimi diyalog oldu.

Bursaspor’a olan desteğini ifade eden Sinan Kahraman’a, Bursa Milletvekili Mustafa Varank’tan büyük bir çağrı geldi. Kahraman’ın destek niyetini belirten sözlerine karşılık Bakan Varank, “30-40 yetmez Sinan, sana 500 yazdım!” diyerek destek çıtasını yükseltti. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Sinan Kahraman ise “Tabii bakanım!” diyerek, kulübün dijital geleceğine katkı sağlamak adına 500 adet Bursaspor Plus üyeliğini anında sahiplendi.

Bursaspor camiası, kulübün dijital dönüşüm hedeflerine katkı sağlayan bu güçlü desteğin büyük önem taşıdığını belirtti. Camiadan yapılan değerlendirmede, Sinan Kahraman’a ve sürece öncülük eden Mustafa Varank’a teşekkür edildi.