Olay, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, acil bir vakaya gitmek üzere sirenlerini çalarak ilerleyen ambulans, trafikte seyir halinde olan bir otomobille karşılaştı. Ambulansın ikazlarına rağmen sürücünün bir süre araca yol vermediği görüldü.

Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ambulansın siren ve ışıklı uyarılarına rağmen otomobilin önünde ilerlemeye devam ettiği, bu nedenle ambulansın geçişinin zorlaştığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede tepki toplarken, ambulansların acil vakalara ulaşabilmesi için trafikteki sürücülerin geçiş üstünlüğüne dikkat etmeleri gerektiği bir kez daha gündeme geldi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ