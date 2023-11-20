Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK adına haraç toplayan ve örgüte eleman sağlayan Jiyan Mardin kod adlı Gülsüme Doğan'ın Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MİT'in sınır ötesi operasyonları kararlılıkla devam ediyor.

MİT, Irak'ın kuzeyinde kurduğu etkili istihbarat ağıyla PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarını sürdürüyor. PKK/KCK'nın Toplumsal Alan Sorumlusu olarak faaliyet gösteren Jiyan Mardin kod adlı Gülsüme Doğan, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

Gülsüme Doğan, terör örgütüne 2006 yılında katılan ve üst düzey yöneticilerle yakın ilişkisi olan bir isimdi. MİT'in tespitine göre, Doğan, bölge halkını vergilendirme adı altında haraç toplarken, elde ettiği parayı güvenlik güçlerine saldırı düzenleme amacıyla kullanmak üzere örgüte lojistik destek sağlıyordu.

MİT'in başarılı operasyonları sonucunda örgüt içindeki çözülme hız kazanıyor. Jiyan Mardin kod Gülsüme Doğan'ın, örgüte yeni militanlar kazandırmak için görevlendirildiği belirlendi. Terörist Doğan, örgüte militan temin etme faaliyetleri kapsamında reşit olmayan çocukların örgüte katılması yönünde de çalışmalar yürütüyordu.

MİT, Jiyan Mardin kod Gülsüme Doğan'ın faaliyetlerini adım adım takip eden saha ajanları aracılığıyla operasyon için en uygun anı belirledi. Özel eğitimli ajanlar tarafından gerçekleştirilen nokta operasyon sonucunda Gülsüme Doğan, beraberindeki teröristle birlikte etkisiz hale getirildi.