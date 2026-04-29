Yayımlanan belge, 11 Kasım 1964 tarihini taşıyor. Dönemin Milli Emniyet Hizmeti Reisi Ziya Selışık imzasıyla İstanbul Merkez Şefliği’ne gönderilen yazıda, 'çok gizli' ibaresi dikkat çekiyor. İra Devrimi'nin lideri Ayetullah Humeyni’nin 4 Kasım 1964 ile 5 Ekim 1965 tarihleri arasında Türkiye’de ikamet ettiği sürecin detaylarını taşıyor.

Raporda, şu ifadelerin yer aldığı görüldü:

'İranlı misafir Türkiye'ye gelmiş ve Bursa'da ikameti kararlaştırılmıştır. Misafirin kalacağı evin ve misafirle ilgili diğer işler Bursa Yuva Amirliğince bizzat tanzim edilecektir. Gerekli talimat yazılı ve şifahi olarak Bursa Yuva Amirliği'ne gönderilmiştir. Misafirle ilgili şifre ve diğer muhaberatta 'belli' takma adı kullanılacaktır. Bilgilerini rica ederim.'