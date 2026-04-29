TÜİK tarafından yayımlanan Hanehalkı İşgücü Araştırması verilerine göre, 15 yaş ve üzeri nüfusta işsiz sayısı 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya kıyasla 96 bin kişi azalarak 2 milyon 873 bine geriledi. İşsizlik oranı da 0,3 puan düşüşle yüzde 8,1 seviyesine indi. Bu oran erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 10,7 olarak hesaplandı.

Mart ayında istihdam edilenlerin sayısı 226 bin kişi artarak 32 milyon 425 bine yükseldi. İstihdam oranı ise 0,3 puanlık artışla yüzde 48,5 olarak kaydedildi. Erkeklerde bu oran yüzde 66,0 olurken, kadınlarda yüzde 31,5 seviyesinde gerçekleşti.

İşgücüne katılım tarafında da artış gözlendi. İşgücü, bir önceki aya göre 129 bin kişi artarak 35 milyon 298 bine ulaştı. İşgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık yükselişle yüzde 52,8 oldu. Erkeklerde katılım oranı yüzde 70,8, kadınlarda ise yüzde 35,3 olarak belirlendi.