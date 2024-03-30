Mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen mitingde konuşan Hasan Eroğlu “Miting var nokta kadar, miting var nokta koyar, bugün Kurşunlu noktayı koydu. Teşekkür ediyorum” dedi.

İNEGÖL DEĞİŞİME HAZIR

Toplumun her kesiminden destek aldıklarını ve İnegöl’de değişimin adresi olduklarını belirten Hasan Eroğlu “Bugün her yerde gördüğümüz tablonun bir benzerini zirve olarak Kurşunlu’da gördük. Bu inşallah değişimin artık ayak seslerini duyduğumuzu gösteriyor” dedi.

HERKESİ DEĞİŞİM İÇİN SANDIĞA DAVET EDİYORUM

Bu seçimde her bir oyun çok kıymetli olduğunu belirten Hasan Eroğlu, “Şimdi önümüzde tek bir görev kaldı, o da sandığa giderek demokratik tercihimizi kullanmak. Kimse benim oyumla bir şey olmaz diyerek ümitsizliğe kapılmasın. Oyunu kullansın. Değişimin adresi olarak bizlere omuz versin. Sizlerin desteği ile olacak inşallah.” dedi.

ZAHMET VERMEYECEĞİZ

Siyasi partilerin son gün yaptıkları yürüyüş ve araç konvoylarıyla ilgili konuya değinen Eroğlu “İnegöl’ün trafiği zaten keşmekeşlik içinde. AKP geçtiğimiz hafta kuralsız bir şekilde Orhaniye mahallesinde caddeyi kapatarak program yaptılar. Halkın teveccühünü değil tepkisini gördüler. Şimdi Cumartesi günü yine bazı partiler İnegöl’de ana arterde yürüyüş yapacaklar. Bizler bu seçimde kimseye zahmet vermeden bir süreç yürütmeye çalışıyoruz. Bu sebeple Cumartesi günü sadece uzun sokakta stant faaliyetimiz ve ardından araç trafiğini aksatmayacak şekilde esnaf ziyaretlerimiz olacak. Bu hassasiyeti inşallah 1 Nisan’dan itibaren yönetim anlayışımızda da göstereceğiz” dedi.