Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), teröristlere nefes aldırmıyor...

Güvenlik güçleri, terörle mücadelesini hız kesmeden kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezlerine ve kırsal alanlarda örgüt mensuplarının izleri tek tek sürülüyor.

Terörle mücadelenin yoğun olarak sürdüğü bölgelerden biri de Irak'ın kuzeyi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörist Mürvet Gülsever'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgütün kırsal kadrolarına 1992’de katılan Mürvet Gülsever, MİT’in hedef listesinde yer alıyordu.

MİT’in istihbarat ağı sayesinde, teröristin örgüt üst düzey yöneticileri ile yakın ilişki içerisinde olduğu tespit edildi.

Teröristin, Türkiye’ye teslim olmak için örgütten kaçarken yakalanan ve hakkında casusluk yaptığı iddia edilen örgüt mensuplarının infaz kararını alan KCK yönetiminde yer aldığı belirlendi.

MİT’in istihbarat ağı sayesinde, PKK/KCK’lı GÜLSEVER’in, örgüt üst düzey yöneticileri ile yakın ilişki içerisinde olduğu tespit edildi.

Yapılan hassas çalışmalar sonucunda, son olarak Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüğü öğrenilen terörist nokta atışı ile etkisiz hale getirildi.