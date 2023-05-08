Mahmudiye mahallesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangın da dumandan etkilenen işçiler, Ambulansta tedavi edildiler.

Yangın saat 13.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi 31. Sokakta faaliyet gösteren mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayıldı. Yangını fark eden işçiler durumu İnegöl itfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda İtfaiye ekibi, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplere alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın da dumandan etkilenen işçiler, Ambulansta tedavi edildiler.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Seher Yaşa