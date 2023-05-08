Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Uğur Bayram, Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayı ile birlikte Çeltikçi Mahallesi'nde Geleneksel Pilav Gününe katılım sağladılar.

Ardından Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayı Bilal Doğan ile birlikte Çorum Alaca Küçük Dona Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği açılışına katıldılar. İlgi ve alakalarından dolayı Dernek Başkanı Uğur Diricanlı'ya teşekkür ettiler.

Bu ziyaretlerin ardından MHP Teşkilatı, Berşah-İrfan Çiftinin düğün cemiyetine konuk oldular. Genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dilediler.

Beraberinde İlçe Başkanı Uğur Bayram, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, İnegöl Ülkü Ocakları Başkanı Burak Bingül ve Bursa 2.Bmlge Milletvekili Adayı Bilal Doğan ile birlikte MHP İlçe Başkan Yardımcısı Ali AKAL'ın Oğlu Abdullah - Pelin Çiftinin düğün cemiyetine katıldılar. Genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dilediler.

Haber Merkezi