Mobilya Kurtuluşspor ile Orhaniyespor’un kuruluşlarının 50. Yılı kutlamaları kapsamında 6 Temmuz Perşembe günü Mesudiye Sahasında Orhaniyespor - Mobilya Kurtuluşspor arasında 50. Yıl Dostluk maçı oynanacak. Kulüp başkanları maça tüm İnegöl halkını davet etti.

İnegöl’de kuruluşlarının 50. yıllarını kutlayan Mobilya Kurtuluşspor ile Orhaniyespor yönetimleri tarafından bir dizi etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında 6 Temmuz Perşembe günü Mesudiye Sahasında Orhaniyespor - Mobilya Kurtuluşspor arasında 50. Yıl Dostluk maçı oynanacak.

Bir açıklama yapan Orhaniyespor Başkanı Tevfik Demirhan ile Mobilya Kurtuluşspor Başkanı Semih Yavuz, “Orhaniyespor - Mobilya Kurtuluşspor 50. yıl dostluk maçına çıkıyor. 06 Temmuz 2023 Perşembe günü Saat 21.15’te Mesudiye Sahasında yapılacak olan Mobilya Kurtuluşspor – Orhaniyespor 50.yıl dostluk maçında eski şöhretler sahne alacak. Bu güzel organizasyona tüm ilçe halkımızı davet ediyoruz” dediler.