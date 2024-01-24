Weltew Grup, Weltew Home ve Newjoy markalarının yeni ürünlerini, İstanbul Uluslararası Mobilya Fuarı’nda tanıttı. Weltew Home Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı ise mobilya sektörünün 2024 yılında 6,5 milyar dolarlık ihracat hedeflediğini söyledi. Balcı, "Mobilya sektörü istihdamı bol, ihracatı çok olan bir sektördür. Ayrıca sektör, ithalatının az olmasından dolayı cari açığın kapanmasına katkı sağlıyor" dedi.

Mobilya ve yatak üretiminin önde gelen markalarını bünyesinde barındıran Weltew Grup, yeni mağaza konseptinin yanısıra, Weltew Home ve Newjoy markalarının yeni ürünleriyle, İstanbul Uluslararası Mobilya Fuarı’nda (IIFF 2024) yerini aldı. Weltew Home Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, yeni mağaza konsepti Terra ile yeni koleksiyonları “Alfa, Bodrum, Efor, Alanya ve Brand’’i IIFF 2024’te sahneye çıkardıklarını, 2024 yılında Weltew Home olarak yurt dışı mağaza sayısını 85’e, yurt içi mağaza sayısını da 100’e çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. Mustafa Balcı, IIFF 2024 İstanbul Mobilya Fuarı’nı, hem yeni koleksiyonlarını tanıtacakları, hem de yeni mağaza konsepti Terra’yı ilk kez sahneye çıkartacakları çok önemli bir organizasyon olarak gördüklerini söyledi.

"Sektör olarak 2024 yılında 6,5 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz"

Mobilya sektörüne yön veren bir ülke haline geldiklerini aktaran Balcı, sektörün 2023’te 5 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Balcı, 2024 yılında sektörün ihracat hedefinin 6,5 milyar dolar olduğunu belirtti.

Sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan Balcı, sözlerine şöyle devam etti: "Mobilya sektörü istihdamı ve ihracatı çok olan bir sektör olarak öne çıkıyor. Ayrıca sektörün ithalat oranı da çok az. Ülkemiz için çok değerli bir sektördür. Çünkü cari açığın kapanmasına katkı sağlayan bir sektördür. Orta Doğu pazarı şu an öne çıkan pazarımız olarak yer alıyor. Ancak daha çok ABD’ye satış yapmak istiyoruz.”

"2024’te hedef, ihracatta 27 milyon dolara ulaşmak"

IIFF 2024’ü çok önemli bir organizasyon olarak gördüklerini belirten Balcı, sözlerine şöyle devam etti: “5 yeni koleksiyonla fuara katılıyoruz. Yeni koleksiyonlarımız ‘Alfa, Bodrum, Efor, Alanya ve Brand’. 2024 yılında yurt dışı mağaza sayımızı 85’e çıkarmayı hedefliyoruz. Yurt içinde nüfusun yüzde 97’sini kapsayan bir durumdayız. Mağaza sayımızı bu yıl içerisinde 100’e çıkarmayı hedefliyoruz. 2024 yılı için bir başka hedefimiz ihracatta 27 milyon dolara ulaşmak. Yurt dışı ağımızda da yüzde 40’lık bir büyümeyi hedefliyoruz.”

Newjoy’un, farklı bir stile sahip olduğunu ve genç-çocuk-bebek odasında özgün mobilyalar ürettiğini belirten Balcı, “Markamız, yenilenen marka yüzüyle ve yeni konseptleriyle IIFF 2024’te ilk kez görücüye çıkıyor. Newjoy olarak fuar alanını kendi tarzımızda tasarlayarak ürün gamımızdaki bazı parçaları dev boyutlarda sergiliyoruz. Standımızda gezen herkesin yanında çocuk gibi kaldığı mobilyalar ile IIFF 2024’e gelen herkesi çocukluğuna davet ediyoruz. 28 yıllık bir tecrübeyle yeniden yapılandırdığımız ve Weltew Grup bünyesine bebek-çocuk-genç odası üretme hedefiyle kattığımız Newjoy’un, ilk mağazasını 2023’ün Kasım ayında İzmir’de açtık ve sadece 2 ayda tam 25 mağazaya ulaştık. Bu hız, 2024 hedeflerini de yükseltmemizi sağladı. 2024 sonuna kadar hedefimiz yurt içinde 75 mağazaya ulaşmak. Yurt dışında da hızla büyüyen bir bayi ağına sahip olan Newjoy markamızın, henüz piyasaya çıktığı ilk aylarda Libya, Kırgızistan, Irak gibi ülkelerde ilk mağazalarını açtık" dedi.

2024’ün ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanan yeni fabrika binası ile birlikte Weltew Home’un üretim alanının 110 bin metrekareye ulaşacağını belirten Balcı, açıklamasında, yeni yatırımlarla ilgili olarak, “Koltuk, sandalye, boya, depo ve nakliye birimlerinin yanı sıra idari birimleri de bünyesinde barındıracak olan bu yeni tesis ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Panel mobilya biriminde Newjoy üretim bandının da yerini almasıyla üretim tesisi büyük bir ekosisteme dönüşecek. Akıllı depomuz; fabrikada üretilen bir ürünü müşteri teslim alana kadar izleyebilecek bir sisteme ev sahipliği yapacak. ERP alanındaki yeni teknoloji yatırımlarımızla datayı birinci önceliğimiz haline getireceğiz. Müşterimizi tanıyacak, bayimizi büyütecek ve hep birlikte büyüyeceğiz” diye konuştu.

Sürdürülebilirlik yatırımları öne çıktı

Güneş paneli sistemleri yatırımlarıyla halen 2,2 megavatlık bir elektrik üretimi yapıldığını, yakında takılması planlanan yeni panellerle kurulu gücü 3,2 megavata çıkarmayı planladıklarını anlatan Balcı, “Üretim süreçlerimizin tamamında geri dönüşümü ve yeşil enerjiyi destekliyor, güneş paneli yatırımlarıyla birlikte de karbon ayak izimizi hızla azaltmayı amaçlıyoruz” dedi.