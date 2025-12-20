Sosyal medya platformlarında Bursaspor'un yanında olduğunu göstermek isteyenler Uludağ Gazoz'lu akım başlattı.

Siyasi parti liderlerininde dahil olduğu akıma, ülke genelinde bir çok dost kulübün taraftarları da dahil oldu.

Uludağ Gazoz'lu akım sonrası Bursa'nın köklü içecek firması Erbak Uludağ A.Ş'nin satışlarında ciddi bir artış yaşandığı tahmin ediliyor.

Bilindiği üzere MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından Türkiye'nin normalleşmesi adına yaptığı Abdullah Öcalan ve PKK çıkışının ardından TBMM bünyesinde bir komisyon kurulmuştu.

Atılan bu adımlara başından beri karşı duran Bursaspor taraftar Grubu Teksas, bir süredir tribünlerden açılım karşıtı sloganlar atarak Türkiye'nin normalleşmesi adıyla atılan adımlara karşı çıkıyordu.

Daha önce PKK ve Abdullah Öcalan'a yönelik sloganlar atan Teksas Grubu, Soma deplasmanında oynanan karşılaşmada bu kez hedefine DEM Parti'nin sembol isimlerinden biri olan Leyla Zana'yı hedefine koymuştu.

Atılan küfürlü sloganlar sonrası başta Amedspor olmak üzere bazı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi kulüplerinden art arda kınama mesajları yayınlandı.

Hakarete varan mesajlara DEM Parti'li vekillerde dahil olunca konu TBMM'ye taşındı.

Zaman zaman atışmaların yaşandığı TBMM genel kurulunda sağduyu çağrısı yapıldı. Tüm bunlar yaşanırken sosyal medyada bir anda Uludağ gazozlu akım başladı.



Bursaspor'un yanında olduklarını belirten vatandaşlar Uludağ Gazozlu videolar çekerek sosyal medya sayfalarında paylaşmaya başladı.



Özellikle X (Twitter), İnstagram ve Facebook'ta binlerce Uludağ Gazoz'lu paylaşımlar videolar paylaşıma sokuldu.