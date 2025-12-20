Başkan Bozbey, mücadeleyi tribünden torunu Lara ile birlikte takip ettiğini belirterek, skor ne olursa olsun son düdüğe kadar mücadele eden futbolculara ve tribünleri doldurarak takımlarına güç veren Bursaspor taraftarına desteklerini ifade etti.



Bozbey, bu şehrin Bursaspor’a inandığını vurgulayarak, verilen emeğin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Yolun uzun, hedeflerin büyük olduğuna dikkat çeken Başkan Bozbey, Bursaspor’un her zaman yanında olacaklarını belirterek yeşil-beyazlı camiaya moral verdi.