Başkan Bozbey, mücadeleyi tribünden torunu Lara ile birlikte takip ettiğini belirterek, skor ne olursa olsun son düdüğe kadar mücadele eden futbolculara ve tribünleri doldurarak takımlarına güç veren Bursaspor taraftarına desteklerini ifade etti.
I M G 2321

Bozbey, bu şehrin Bursaspor’a inandığını vurgulayarak, verilen emeğin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

I M G 2322

Yolun uzun, hedeflerin büyük olduğuna dikkat çeken Başkan Bozbey, Bursaspor’un her zaman yanında olacaklarını belirterek yeşil-beyazlı camiaya moral verdi.

I M G 2320

Kaynak: Haber merkezi