Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye davet edilmesine ilişkin değerlendirmelerini Eyüpspor karşılaşmasının ardından paylaştı.

Maçın ardından ifadeye davet edilmesi hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Saran, hesap veremeyeceği hiçbir durumun bulunmadığını belirterek, taraftarın kendisine verdiği desteği hayatı boyunca unutmayacağını ve bu birliktelikle şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını dile getirdi.

Verilmeyecek hesabının olmadığını belirten Sadettin Saran, "Öncelikle destekleyenlere çok teşekkür ederim. Destekten çok mutlu oldum. Devlet çağırırsa nerede olursak olalım, hemen gelirim. Verilemeyecek hesabımız yok! Başkaları gibi gelmemezlik yapmayız! Bu ülke bizim. Taraftar, bana sahip çıkmasını ömrüm boyunca unutmayacağım. İnşallah şampiyon olacağız ve onları mutlu edeceğiz. İyi ki bu camianın bir parçasıyım. Hayatımdaki en büyük onur ve gurur bu kulübün başkanı olmak. Kenetlenmeyi gördünüz... Bizim artık şampiyon olmaktan başka şansımız yok." diye konuştu.

NE OLDU?

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

"Uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından soruşturma başlatılan Saran'ın ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesi talimatı verildi.

Yurt dışında bulunan ve gece saatlerinde İstanbul'a gelen Saran, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Saran, savcılıktaki ifadesinin tamamlanmasının ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Burada işlemleri tamamlanan Saran, yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe, Saran hakkında talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verildi.