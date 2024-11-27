İnegöl Mobilyacılar Odası kış seminerlerinin ikincisi Salı akşamı Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan; “Geçtiğimiz yıl başladığımız eğitim faaliyetlerine devam ediyoruz. Bu 7.eğitim programı oldu. Üyelerimizin gelişimi adına önemsiyoruz. İlk programımızı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Yardımcısı Abdurrahman hocamız ile yapmıştık. Bu akşam da Oktay Kahya bey bizlere mobilya üretim yönetimini aktaracak. 17 Aralık tarihinde yine bu salonda ihracat konulu bir seminerimiz olacak. Ayrıca 10 Ocak tarihinde sergimiz olacak. Ustalara saygı sergimiz. Eski fotoğrafları paylaşacağız. Aynı zamanda Halk Eğitim Merkezi ile beraber İngilizce kursu düşünüyoruz. Yakında onun bilgilerini de paylaşacağız” dedi.

Yalın Üretim Danışmanı Oktay Kahya, üretimde yapılan 7 israfı paylaştı. Kahya; “Bunların ilki hatalı üretim, hatalı üretim yada tamir bir israftır. Önemli olan üretimde hata yapmamaktır. Fazla üretim ve fazla stok israftır. Makineyi beklemek, gereksiz işler, gereksiz taşıma ve gereksiz hareketler sayacağımız israflar arasındadır. Mobilya üreticisinin kar marjı yüzde 15’ler düzeyindedir. Artık fiyatı da piyasa belirliyor. O zaman yapılacak iş maliyetleri düşürmek. Ne kadar maliyet düşürürseniz o kadar kar edersiniz o noktaya geldik” dedi.

Programın sonunda İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, Yalın Üretim Danışmanı Oktay Kahya’ya plaket takdim etti.