Şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, kendi sorumluluğunda bulunan bölgelerde üst yapı uygulamalarını bir bir hayata geçiriyor. Bu kapsamda son olarak Sinanbey Mahallesinde hayırsever tarafından yapımı tamamlanan ve kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacak olan Öznur-Selçuk Armağan Aile Sağlığı Merkezi çevresinde asfalt uygulaması gerçekleştirildi. 3 hekim atamasının yapıldığı ve 15 Eylül itibariyle hizmet vermeye başlayacak olan Aile Sağlığı Merkezinin çevre düzenlemesi de İnegöl Belediyesi’nin çalışmasıyla tamamlanmış oldu.

PARKE TAŞ KAPLI SOKAKLARA ASFALT UYGULAMASI YAPILDI

Sinanbey Mahallesinde Selim, 1. Mesudiye ve 1. Mutlu Sokakların arasındaki alan 230 m2 alan üzerinde inşa edilen Aile Sağlığı Merkezi çevresindeki 3 sokak, daha önce parke taş kaplı olarak kullanılıyordu. Bu sokaklarda 1780 m2 parke taşı sökülerek sıcak asfalt kaplaması gerçekleştirildi. Asfaltın yanı sıra kaldırım bölgesinde oluk taşı ve parke taş uygulaması da yapıldı. Toplam 225 metre uzunluğundaki sokaklarda asfalt çalışmasının ardından otopark alanlarının çizgileri de uygulanarak Aile Sağlığı Merkezi çevresi kullanıma hazır hale getirildi.

BAŞKAN TABAN YERİNDE İNCELEDİ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte tamamlanan çalışmayı yerinde inceledi. Taban hem Aile Sağlığı Merkezi’nin hem de yapılan asfalt uygulamasının bölge sakinlerine hayırlı olmasını diledi.