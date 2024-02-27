Merkez Bankasının kredi kartı komisyonuna getireceği tavan fiyat uygulaması mobilya tedarikçilerini harekete geçirdi. Suntacılar, sünger, kumaş, nalbur, aksesuar satışı yapan firmalar başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren mobilya yan sanayi firmaları, müşterilerine uyarı yazısı göndermeye başladı.

Gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı;

“Mart ayı itibari ile Merkez Bankası'nın kredi kartı komisyonuna tavan getirebilmesi ihtimali ile bankalar alışverişlerde tüketiciye sundukları ekstra taksitleri kaldırma ihtimalinden dolayı kredi kartlarına artı taksit imkanımız olmayacaktır. Bu nedenden dolayı açık hesabı olan müşterilerimizin Mart ayı gelmeden hesaplarını kapatmalarını önemle rica ederiz.”