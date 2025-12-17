Trendyol, Yerli Malı Haftası kapsamında bu yıl Yöresel Ürünler ile Anadolu’nun dört bir yanındaki üreticileri desteklemeye devam ediyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere zeytinyağından tarhanaya, kuruyemişten geleneksel el işlerine uzanan geniş bir yerel ürün yelpazesi, e-ticaret platformu aracılığıyla milyonlarca tüketiciyle buluşuyor.

E-ticaret platformu Trendyol, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası kapsamında yerel üretimin ve bilinçli tüketimin desteklenmesine katkı sunuyor. Yöresel Ürünler ile Anadolu’daki üreticilerin emeğini ve kültürel değerlerini dijital kanallarla görünür kılan Trendyol, yerel üretimi Türkiye genelindeki milyonlarca tüketiciyle buluşturuyor.

Yerel üretime dijital güç

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere, geleneksel yöntemlerle üretilen yöresel gıdalar ve el emeği ürünler e-ticaret platformu üzerinden tüketicilerle buluşuyor. Türkiye’nin 81 ilinden üreticileri geniş müşteri ağıyla bir araya getiren e-ticaret platformu, yerel üretim ekosisteminin güçlenmesine katkı sağlıyor. Yerli Malı Haftası kapsamında artan ilgiyle birlikte Anadolu ekonomisine ve sürdürülebilir kalkınmaya olan destek daha da pekişiyor.

Anadolu’nun değerleri sınırları aşıyor

E-ticaret platformu, yerel üreticilerin yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası pazarlarda da görünürlük kazanmasını hedefliyor. Dijital fırsat eşitliği yaklaşımıyla coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerin e-ihracat yoluyla dünyaya açılması desteklenirken, Anadolu’daki üreticilere gelirlerini artırma ve işlerini büyütme imkanı sunuluyor. Yöresel Ürünler’e Trendyol mobil uygulaması ve internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.