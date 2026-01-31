Bir yandan sektörün mevcut sorunlarına çözüm üretmeye çalışırken, diğer taraftan moda endüstrisinin geleceğini kurguladıklarını vurgulayan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği başkan adayı Mustafa Paşahan, "Sektörde donanımlı insan kaynağını geliştirmek, tasarım kapasitesini güçlendirmek, markalaşmanın çarpan etkisinden yararlanmak, İstanbul’u küresel moda merkezi yapmak, ikiz dönüşümü mevcut avantajlarımıza eklemek, e-ihracatın imkânlarından yararlanmak için projeler geliştiriyor, uyguluyoruz. Bütün bu başlıkları stratejik bir konu olarak değerlendiriyoruz. İhracatçıyı destekleyen, üreteni ödüllendiren, rekabeti kolaylaştıran bir yapıyı daha da güçlendireceğiz. Böylece hazır giyim sektörümüzü orta ve uzun vadeli hedeflerimize taşıyacak alt yapıyı oluşturacağız" dedi. Paşahan, Türkiye’nin hazır giyimde dünyanın yedinci, Avrupa’nın ise üçüncü büyük ihracatçısı olduğunu, 220’ye yakın ülke ve bölgeye ihracat yaptıklarını vurgulayarak, "KOBİ ölçeğindeki firmalarımızın rekabetçilikle ilgili sorunlarını biliyor, çözüm için her platformda girişimlerimizi sürdürüyoruz. Ankara nezdinde yürüttüğümüz yoğun girişimler sonucu, KOBİ’lerimiz son bir yıldır istihdam desteğinden yararlanıyor. Bir yandan sektörün mevcut sorunlarına çözüm üretmeye çalışırken, diğer taraftan moda endüstrimizin geleceğini kurguluyoruz. Sektörün 30 yıllık hayali olan Avrupa’nın en büyük hazır giyim fuarını ülkemize kazandırmak bize nasip oldu. Küresel hazır giyim sektörü büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyor. Türkiye’nin bu süreçten avantajlı çıkabilmesi için dijital ve yeşil dönüşüm, bir başka ifade ile ikiz dönüşümü hızla tamamlamalıyız. Yaklaşık 20 yıldır ikiz dönüşüm üzerinde çalışıyoruz. Dönüşümü hızlandırmak için Bakanlıklarımızla, Avrupa Birliği’yle (AB), üniversitelerimizle ve paydaşlarımızla iş birlikleri yapıyor, projeler geliştiriyoruz. Projeler için sektörümüze, AB’den, ulusal ve uluslararası kuruluşlardan hibe destekleri sağladık. Bu desteklerle sektöre kalıcı kurumlar kazandırdık. Moda endüstrimiz için tasarımcı yetiştiren İstanbul Moda Akademisi’ni, dijital dönüşüm ve verimlilik konusunda firmalarımıza hizmet veren dijital dönüşüm merkezini AB’nin hibe destekleriyle kurduk. İhracatçılarımıza uygun maliyetle ve güvenli test hizmeti veren Ekoteks’i dünyanın sayılı laboratuvarlarından biri haline getirdik. Ekoteks laboratuvarlarımızda sektörümüze düşük maliyetli test hizmetleri sunuyoruz. Yeşil ekonomiye geçiş projemizle sürdürülebilir üretime odaklandık. Tamamladığımız ve devam eden projelerimizle moda endüstrimizi Türkiye’de ikiz dönüşümü en hızlı yürüten sektörü yapmanın gururunu yaşıyoruz. Biz, mevcut avantajlarımıza ikiz dönüşümü mutlaka ekleyecek, böylece firmalarımızın rekabetçiliğini güçlendireceğiz. KOBİ Komitesi ve KOBİ Destek Masası kuracağız. Böylece KOBİ’lerimizle var olan mevcut bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Vize problemlerine kalıcı çözüm bulunması için girişimlerimize devam edeceğiz. Daha çok ihracatçımızın yeşil pasaport alabilmesi için yabancı uyruklu kişilere yapılan satışların ihracat statüsünde sayılması uygulamasının yaygınlaştırılmasını sağlayacağız" dedi.

Muhabir: Öznur Alkan