Ramazan ayının manevi ikliminin ardından bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Matlı, bayramların köklü geleneklerin hatırlandığı ve toplumsal bağların pekiştiği özel günler olduğunu ifade etti. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın temelinde güçlü bir toplumsal yapının yattığına dikkat çeken Özer Matlı, şunları söyledi: 'Sofralarımıza bolluk ve huzur getiren Ramazan ayını geride bırakırken, bizleri ortak bir sevinçte buluşturan bayrama kavuşmanın heyecanı içerisindeyiz. Bursa iş dünyası olarak bizler, üretmenin ve istihdam sağlamanın yanı sıra, bu toprakların hamurunda var olan yardımlaşma kültürünü yaşatmayı en asli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Yardımlaşmanın her zamankinden daha kıymetli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizin ve şehrimizin müreffeh yarınları için azimle çalışmaya devam ederken; sevgiyi, saygıyı ve hoşgörüyü odağına alan bir anlayışla hareket ediyoruz. Bayramın, aramızdaki gönül köprülerini daha da sağlamlaştırmasını temenni ediyor; Ramazan Bayramı'nın başta hemşerilerimiz ve üyelerimiz olmak üzere, tüm İslam alemine huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Bayramımız mübarek olsun.'

Kaynak: İHA